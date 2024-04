Taas algkoosseisu kerkinud Sorga lõi Aserbaidžaanis hooaja kuuenda värava

Viimati 1. märtsil Sumqayiti algkoosseisu kuulunud Sorgal on selja taga kaks kohtumist, mil ta on väljakule pääsenud pingilt, ning kolm matši, kus tema teeneid pole 90 minuti jooksul kordagi kasutatud, vahendab Soccernet.ee.

31. vooru matšis Tovuz Turani vastu pääses Eesti koondist 28 korda esindanud ründaja taas algkoosseisu ning vahetati välja alles seitsmendal üleminutil. Lisaks panustas ta 4:1 võitu 22. minutil löödud väravaga. Karistusalasse saabunud tõste tekitas Turani kaitsjatele palju probleeme, misjärel söötis meeskonnakaaslane palli Sorgale, kes toimetas selle võrku.

Aserbaidžaanis on Sorgal kokku kuus tabamust, millest neli on löödud liigas ja kaks karikavõistlustel. 12. võidu teeninud Sumqayit tõusis ühe punktiga Zira ette kolmandaks, ent nende konkurendil on üks kohtumine varuks.