Rahvuskoondisele appi tõtanud Nagelsmanni tulevik sai selgeks

Saksamaa jalgpalliliit (DFB) teatas, et pikendas lepingut meeste rahvuskoondise peatreeneri Julian Nagelsmanniga.

Hansi Flicki vallandamise järel mullu sügisel rahvuskoondises ohjad üle võtnud Nagelsmann pidi esialgu ametis olema kuni suvel Saksamaal toimuva Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri lõpuni, kuid jõudis nüüd alaliiduga uuele kokkuleppele.

36-aastase endise Müncheni Bayerni juhendaja uus leping kestab kuni 2026. aasta MM-i lõpuni. "Otsus sündis kerge südamega. Mul on suur au juhendada rahvuskoondist ja töötada koos riigi parimate mängijate. Edukate ja ennastsalgavate esitustega on meil võimalik innustada tervet Saksamaad," kommenteeris Nagelsmann.

Nagelsmann lisas, et kaalukaussi aitasid kallutada märtsikuus teenitud võidud Prantsusmaa ja Hollandi üle. "Need kaks võitu tõesti puudutasid mind. Me tahame kodusel EM-il edukalt esineda ja ma juba ootan võimalust Saksamaa MM-ile tüürida."

DFB presidendi Bernd Neuendorfi sõnul oli Nagelsmann mitmete tippklubide vaateväljas. "Lepingu pikendamine annab selge signaali, et Julian jääb pärast EM-i meiega. Ta oli paljude suurte klubide nimekirjas, kuid nüüd saame koduseks EM-iks muretult valmistuda."

Nagelsmanni juhendamisel on Saksamaa mänginud kuus kohtumist, millest on võidetud kolm, viigistatud üks ja kaotatud kaks.

14. juunil algaval EM-il kuulub Saksamaa ühte alagruppi koos Šotimaa, Ungari ja Šveitsiga. Saksamaa kohtub turniiri avamängus Šotimaaga.