Õiglase konkurent napsas olümpiapileti maailma hooaja tippmargiga

Tunamullusel MM-il Eugene'is esimesena medalita jäänud Owens-Delerme nihutas isiklikke tippmarke nii kuulitõukes (16.26), teivashüppes (5.10) kui ka odaviskes (59.28). Tema seeria oli lõpuks 10,31 - 7.77 - 16.26 - 1.98 - 47,23 - 13,73 - 46.00 - 5.10 - 59.28 - 4.45,59.

Owens-Delerme täitis sellega Pariisi olümpiamängude normi ja parandas ühtlasi enda nimele kuuluvat Puerto Rico rahvusrekordit. Maailma hooaja edetabelis tõukas ta esikohalt sakslase Leo Neugebaueri, kes kogus märtsi lõpus 8708 punkti. Kõigi aegade edetabelis platseerus puertoricolane 17. kohale.

Teise koha teenis ameeriklane Heath Baldwin 8470 punktiga ja kolmas oli Devon Williams 8342 silmaga.

Avapäeval katkestanud Janek Õiglane tegi teisel päeval kaasa kettaheites, kus ta sai parimal katsel kirja tulemuse 43.19.

I am officially qualified for the 2024 Paris Olympic Games!!

•#1 Decathlon Score in the World in 2024

•Puerto Rican National Record

•Ibero-American Record

•Mt. Sac Relays Meet Record

•8732 Points

•Childhood Dream of becoming an Olympian ✅ pic.twitter.com/rUPxZa8gJB