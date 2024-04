Korvpalliliit saab uue peasekretäri

Kiili võtab teatepulga Keio Kuhilt, kes on korvpalliliidus töötanud üle 20 aasta, neist viimased kümme peasekretäri ametis. Kuhi ja korvpalliliidu koostöö lõppeb poolte kokkuleppel 30. aprillil.

Kuhi sõnul jääb korvpalliliit headesse kätesse. "Korvpalliliitu juhib professionaalidest koosnev laia kandepinnaga juhatus. Meie korvpallil on selge visioon, kindel toetajaskond ja üldiselt keerulistel aegadel rahvast ühendavad positiivsed tulemused. Usun, et liigume õiges suunas ja edukaid tulemusi tehakse ka edaspidi," ütles Kuhi.

"Lihtsamaks tegi minule otsustamise ka see, et korvpall jääb headesse kätesse. Uus peasekretär Gerd Kiili tuleb organisatsiooni seest ja on läbinisti korvpalliinimene. Ta on vajalike kogemustega võimekas juht. Mina jätkan korvpalliliidu esindamist FIBA juhatuses ja FIBA noortekomisjoni presidendina, aitan kaasa seal, kus saan aidata."

Korvpalliliidu president Priit Sarapuu tänas Kuhit aastatepikkuse töö ja pühendumise eest. "Korvpall elab hetkel häid aegu, aga nagu ikka mäng algab 0:0-st ja töö ei lõppe. Soovin siinkohal Gerdile kindlameelsust ja pingutame üheskoos edasi, sest korvpall on meie mäng," sõnas Sarapuu.

Gerd Kiili on endine korvpallur, kes mängis kümme hooaega Eesti meistriliigas. Varasemalt on ta töötanud korvpalliliidus meeste meistriliiga ja Balti korvpalliliiga juhina ning Sportland Eesti AS tegevjuhina. Kiili kuulus aastatel 2012 kuni 2022 korvpalliliidu juhatusse.