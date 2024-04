Üleminutitel viigistanud Eesti jalgpallineiud alistusid penaltiseerias

Eesti parim võimalus avapoolajal tekkis 43. minutil, kui Gerda Liisa Matson pika söödu ette sai ning vastased oma kiirusega üle mängis: paraku tuli San Marino puurilukk vastu ning tõrjus eestlase pealelöögi, vahendab jalgpall.ee.

Teist poolaega alustas San Marino teravamalt ning juhtväravani jõudis vastane kohtumise 47. minutil, mil koondise kapten Anna Benedettini saatis palli karistuslöögist otse Eesti võrku. Eesti väravavaht Regina Ivanova oli küll pallil näppudega vahel, kuid nahkkera lendas püüdmatult lati alla võrku.

Kui esimesel poolajal värises eestlaste väravapost, siis 78. minutil suudeti ragistada San Marino latti: karistuslöögi järel pääses löögile Mia Martina Kaalma, kes palli peaga väravale suunas, kuid paraku tabas nahkkera latti.

Otsustav tulemus tuli kohtumise esimesel üleminutil, kui Rianna Väärsi vastase kolmandikule täpse söödu sai ning end oskuslikult kaitsemängijate vahelt löögile mängis. Väärsi täpne tabamus viigistas seisu 1:1-le.

Viigitulemusele järgnes penaltiseeria, kus San Marino näitas enda 5:4 paremust. Eesti eest olid täpsed Kaalma, Jelizaveta Južaninova, Mirell Luik ja Väärsi.

Koondise peatreener Ljubov Maksimova sõnul oli mängupilt oluliselt emotsionaalsem ja lahtisem kui paar päeva tagasi mängitud kohtumine Luksemburgi vastu.

"Jäin tüdrukute esitusega rahule, sest tegutsesime teisel poolajal vastase väljaku poolel ning tekitasime piisavalt ohtlikke momente. Me küll ei suutnud neid kõiki realiseerida, kuid vähemalt täitsime ühe eesmärgi ja lõime viigivärava," rääkis Maksimova, kes lisas, et uhkust võib tunda ka penaltiseerias nähtud külma närvi üle.

Vaheajal oli peatreeneri sõnum mängijatele lihtne – muuta mängupilt sirgjoonelisemaks. "Kaitseliin mängis kõrgel ning meil on kiired ründajad, seda tuleb igal juhul ära kasutada. Ütlesin mängijatele, et ründeruum tuleb kiiremini leida ja alati ei pea omavahel 8–10 söötu tegema. Nad said sellega hästi hakkama ning jälgisid kogu aeg, kuidas vastane positsioneerib ja kuidas oleks võimalust nende seljatagust rünnata," ütles Maksimova lõpetuseks.

Neidude U-17 koondise sõprusturniiri viimane kohtumine ootab ees pühapäeval, 21. aprillil Eesti aja järgi kell 11.00, mil minnakse vastamisi Gruusia eakaaslastega.