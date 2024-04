Jalgpalliliit alustab suvel tüdrukute jalgpallilaagritega

Eesti Jalgpalli Liidu tüdrukute harrastusjalgpalli projektijuht ja laagrite eestvedaja Kethy Õunpuu sõnul on laager mõeldud kõigile tüdrukutele, kuid eelkõige neile, kellel on varasem kokkupuude jalgpalliga väike. "Laagrid loovad tüdrukutele lõbusa ja turvalise keskkonna, kus omaealiste seas astuda jalgpallis esimesi samme," rääkis Õunpuu. Ta lisas, et kõigis laagrites on tüdrukute juhendajateks kvalifitseeritud noortetreenerid ja see tagab kvaliteetse treeningu ühildamise laste mängulõbuga.

Laagreid korraldab EJL koostöös kümne klubiga üle Eesti. "Valisime välja klubid, kes on naiste ja tüdrukute jalgpalli arendamisega eriliselt silma jäänud. Tänu laagritele saame aidata ka klubidel nooremates vanusegruppides pallivate tüdrukute arvu suurendada," lisas Õunpuu.

Nelja päeva pikkustes laagrites saavad osaleda 7–12-aastased tüdrukud, keda ootab igal päeval ees kaks sportlikku tegevust ning ühel päeval väljasõit või ekskursioon. Samuti on lastel võimalus laagris kohtuda naiste koondise mängijatega.

Esimesed viis laagrit toimuvad 17.–20. juunini, kui tüdrukuid võõrustavad Pärnu JK Vaprus, Paide LM, Viimsi MRJK, FC Kuressaare ja Kohila JK. Ülejäänud viis laagrit toimuvad 5.–8. augustini Tallinna FC Flora, Saue JK, JK Tallinna Kalevi, Tartu JK Tammeka ja Saku Sportingu koduväljakutel.