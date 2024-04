Tänak lõpetas päeva neljandana, esikoht on jagamisel

Ott Tänak (Hyundai) kihutas kogu reede hommiku neljandal positsioonil. Katsetel näitas ta vastavalt neljandat, kolmandat, viiendat ja taas neljandat aega.

"Oli kuidagi raskem kui Montes, aga saime hakkama," oli eestlase napp kommentaar ja võrdlus ainsa ralliga sel aastal, kus masinad on veidi ka asfaldil veerenud. Kuigi tema rehvivalik erines konkurentidest - vaid viis rehvi ja kõik pehmed -, siis selle otsusega jäi ta rahule.

Reede hommikul näitas kõige paremat minekut esimeselt positsioonilt startinud Thierry Neuville (Hyundai), kes võitis neljast kiiruskatsest kolm ja haaras lõunapausiks Elfyn Evansi (Toyota) ees 8,6-sekundilise edu.

Nende kahe ja Tänaku vahele mahtus ka kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier (Toyota, +21,5), kes võrdluses Tänakuga oli kolme katsel nobedam ja haaras eestlase ees 15,8-sekundilise edu. Tänakust aga vaid 4,3 sekundi kaugusele sättis end parim M-Sport Fordi sõitja Adrien Fourmaux.

Kuuendal katsel tabas Neuville'i esimene tagasilöök, kui ta sõitis kivile otsa ja kahjustas oma auto ratast. Seetõttu hakkas rehv veljelt maha tulema ja belglane loovutas põhikonkurent Evansile täpselt kümme sekundit ehk edu sulas ei rohkem ega vähem kui 0,1 sekundile.

Teist korda selle ralli juures näitas esikolmikuaega Tänak, kes kaotas Evansile vaid kahe sekundiga. "Esimest korda sel nädalalõpul oleme pisut konkurentsivõimelised. Mõned väikesed parandused olid abiks," lausus ta.

Päeva eelviimasel katsel suutis Evans Neuville'i 1,7 sekundiga edestada ja see tähendas, et Toyota piloot tõusis ka üldliidriks. "Ausalt öeldes olen väga pettunud, sest see on midagi, mida oleks saanud vältida," sõnas belglane eelmise katse kivi kohta.

"Ülesõidul oli pisut raskusi motivatsiooni leidmisega. Ma tean, et võin sõita kiiremini, aga mul ei jagu usaldust ja kui pole usaldust, siis võin teha vea, nii et pean võtma aeglasemalt."

Päeva viimasel katsel suutsid Evans ja Neuville oma ajad niimoodi sättida, et laupäeva alustavad mõlemad täiesti võrdselt positsioonilt. Kahe katsevõiduga lõpetas päeva Ogier, kes oli pikal katsel teistest selgelt parem ja jõudis liiderduole reede õhtuks vaid 6,6 sekundi kaugusele.

Tänak sõitis kogu päeva kokkuvõttes neljandal kohal, aga möönis, et nägi päeva jooksul progressi. "Viimased kolm katset oleme sõitnud ühtlaselt," lausus ta pärast kaheksandat katset. "Raske on suruda, aga oleme näidanud ühtlast sõitu. Mitte suurepärast, aga paremat kui hommikul."

Seis 8. katse järel: 1. Neuville 1:05.15,3, 1. Evans 1:05.15,3, 3. Ogier +6,6, 4. Tänak +41,1, 5. Fourmaux +52,7, 6. Katsuta +1.37,8, 7. Mikkelsen +2.37,8, 8. Munster +3.07,3.

Eelvaade:

Hooaja neljas etapp tähendab esimest täiemõõdulist asfaldirallil, kus tuleb kolme päeva jooksul läbida 20 katset kogupikkusega 283,28 km. Reedel on kavas kaheksa (119,74 km), laupäeval samuti kaheksa (108,76 km) ja pühapäeval neli kiiruskatset (54,78 km).

Kuigi tegemist on asfaldiralliga, siis on pidamine siiski üsna vahelduv ja teekate ei pruugi olla püsivalt puhas. Samuti mängivad oma rolli muutuvad ilmaolud, hüpekad ja mõned väga kiired teelõigud.

Ralli, mille keskus asub Zagrebis, esimene päev on ühtlasi pikim ja erineb laupäevast ka selle poolest, et päeva keskel on üksnes rehvivahetustsoon, kuid enne pea 120 km jagu katsete läbimist teeninduspargi abi kasutada ei saa.

Horvaatia MM-ralli toimub alates 2021. aastast. Esimene kord võitis prantslane Sebastien Ogier, teine kord soomlane Kalle Rovanperä ja mullu kõmbri Elfyn Evans. Ott Tänak oli esimesel korral neljas ja kahel järgneval korral teine.

"Horvaatia on tore asfaldiralli. Pidamist on vähe ja teekate võib minna üsna prügiseks, aga samal ajal on palju väikseid hüpekaid ja pimedaid kurve," lausus Hyundai sõitja ralli eel.

"Neil päevil on asfaldiralli kalendris üsna haruldane, meil on neid aastas vaid paar tükki ja see teeb selle eriliseks. Oleme Monte Carlos juba asfaldil sõitnud ja tunne polnud liiga halb, ralli lõpus jõudsime vajalikule juba üsna lähedale."

"Peame seda kogemust kasutama, saama auto tasakaalu, et haare oleks võimalikult hea; kui me seda suudame, siis on meil Horvaatia ralliks vajalik saavutatud," tähtsustas eestlane.

"Tahame kindlasti hästi esineda, nii et loodetavasti saame algusest peale hea tunde kätte. Vajame muredevaba võistlust ja lõppkokkuvõttes võitleme alati võidu nimel."

Lisaks Ott Tänakule ja Martin Järveojale sõidavad Horvaatias eestlaste osalusega rallipaaridest ka Georg Linnamäe - James Morgan (Toyota GR Yaris Rally2) ja Romet Jürgenson - Siim Oja (Ford Fiesta Rally3).

Neljapäeval toimunud testikatsel näitas parimat minekut Ogier (1.55,7), kellele järgnesid Evans (1.56,4), MM-sarja üldliider Theirry Neuville (1.57,1) ja Tänak (1.57,1).

Rally1 stardinimekiri

8. Ott Tänak - Martin Järveoja Hyundai

9. Andreas Mikkelsen - Torstein Eriksen Hyundai

11. Thierry Neuville - Martijn Wiydaeghe Hyundai

13. Gregoire Munster - Louis Louka Ford

16. Adrien Fourmaux - Alexandre Coria Ford

17. Sebastien Ogier - Vincent Landais Toyota

18. Takamoto Katsuta - Aaron Johnston Toyota

33. Elfyn Evans - Scott Martin Toyota

Ajakava

Reede:

SS1 Krašic - Sošice 1 23,63 km 9.28 NEUVILLE

SS2 Jaškovo - Mali Modruš Potok 1 9,48 km 10.41 EVANS

SS3 Ravna Gora - Skrad 1 10,13 km 11.39 NEUVILLE

SS4 Platak 1 16,63 km 12.47 NEUVILLE

SS5 Platak 2 16,63 km 15.45 NEUVILLE

SS6 Ravna Gora - Skrad 2 10,13 km 16.58 EVANS

SS7 Jaškovo - Mali Modruš Potok 2 9,48 km 18.16 OGIER

SS8 Krašic - Sošice 2 23,63 km 19.09 OGIER

Laupäev:

SS9 Smerovišce - Grdanjci 1 15,72 km 8.31

SS10 Stojdraga - Gornja Vas 1 20,77 km 9.24

SS11 Vinski Vrh - Duga Resa 1 8,78 km 11.05

SS12 Pecurkovo Brdo - Mrežnicki Novaki 1 9,11 km 12.03

SS13 Smerovišce - Grdanjci 2 15,72 km 15.31

SS14 Stojdraga - Gornja Vas 2 20,77 km 16.24

SS15 Vinski Vrh - Duga Resa 2 8,78 km 18.05

SS16 Pecurkovo - Mrežnicki Novaki 2 9,11 km 19.02

Pühapäev:

SS17 Trakošcan - Vrbno 1 13,15 km 8.08

SS18 Zagorska Sela - Kumrovec 1 14,24 km 9.35

SS19 Trakošcan - Vrbno 2 13,15 km 11.23

SS20 Zagorska Sela - Kumrovec 2 (PK) 14,24 km 14.15

MM-sarja individuaalne punktiseis

1. Thierry Neuville 67

2. Elfyn Evans 61

3. Adrien Fourmaux 46

4. Ott Tänak 33

5. Kalle Rovanperä 31

6. Takamoto Katsuta 30

7. Sebastien Ogier 24

8. Esapekka Lappi 23

9. Oliver Solberg 12

10. Sami Pajari 6

MM-sarja võistkondlik punktiseis

1. Toyota Gazoo Racing WRT 131

2. Hyundai Shell Mobis WRT 127

3. M-Sport Ford WRT 72