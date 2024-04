Tartu Rattaralli programmi lisandus retrosõit

"Lõuna-Euroopas on retroratastele mõeldud ühissõidud kasvanud järjest populaarsemaks ning meilgi Eestis on järjest rohkem huvilisi, kes on soetanud või ise restaureerinud terasraamiga võidusõiduratta," ütles rattaklubi Vanakooli Kangelased eestvedaja Vegerd Veskimägi.

"Meil on väga hea meel, et Tartu Rattaralli korraldajad olid valmis tegema koostööd, sest Tartu Rattaralli on nii Eesti kui lähimaade kõige väärikam ja suurem rattaüritus, mille programmi Vintage sõit ideaalselt sobib," lisas ta.

Tartu Rattaralli Vintage toimub 26. mail Tartu Rattaralli 56 km distantsil ning sellele oodatakse osalema jalgrattaga, mille terasraam on toodetud enne 1987. aastat. Lisaks toimub päev varem Tartu kesklinnas vanakooli ratastele mõeldud tasuta paraadsõit, mille distants on 8 km. Samuti on ürituse võistluskeskuses avatud retrorataste- ja varustuse väljapanek.

43. Tartu Rattaralli toimub tänavu 25. – 26. maini. Valikus on nii 126 km, 56 km ja 17 km põhidistantsid kui ka laste- ja virtuaalsõidud.