Taaramäe ei saanud Belgia ühepäevasõidul tulemust kirja

Vihmas ja külmas ehk rasketes tingimustes peetud Mur de Huy tõusu otsas lõppenud ühepäevasõidul järgnesid oma karjääri suurima võidu pälvinud Williamsile (4:40.24) prantslane kevin Vauquelin (Arkea – B&B Hotels; +0.00) ja belglane Maxim van Gils (Lotto Dstny; +0.03), vahendab ejl.ee.

"Milline päev. Ma olen väga õnnelik praegu. Ma ei suuda uskuda, et ma võitsin just La Fleche Wallonne'i," rääkis Williams peale võistlust portaalile Cyclingnews. "Ma olen seda sõitu vaadanud aastaid ja tahtnud alati tulla siia võistlema heade jalgadega, et proovida võita. Ma naudin sellistes tingimustes võistlemist ja veel võita – kirjeldamatu!"

Naiste võistlusel järgnesid Niewiadomale (3:55.29) hollandlanna Demi Vollering (Team SD Worx – Protime; +0.02) ja itaallanna Elisa Longo Borghini (Lidl – Trek; +0.04).