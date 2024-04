Tauri Kilk pääses esimest korda MK-etapil põhitabelisse

Valitsev üksikmängu Eesti meister oli kesknädalal alanud valikturniiri avaringis vaba, teises alistas 22 minutiga sloveeni Gregor Aliči (BWF 1228.) . Maailma edetabelis 563. kohal paiknev tartlane seadis juba avageimis jõuvahekorrad paika, minnes ette 11:3 ja 19:7. Teises geimis oli mängu veidi rohkem, sloveen isegi juhtis 8:5. Siis tegi Kilk 5:0 spurdi, juhtis intervalliks 11:10 ning loovutas mängu jätkudes vastasele veel vaid kaks punkti.

Kolmandas ringis oli eestlase vastane Leon Seiwald Austriast. See kohtumine kestis esimese matšiga võrreldes kümmekond minutit kauem, kuid lõppes samuti Kilgi võiduga 21:16, 21:16. 28-aastasel Seiwaldil küll hetkel maailma edetabelis kohta pole, kuid eestlasele osutas ta korralikku vastupanu. Kilk juhtis avageimis esimest korda 10:9 ja seejärel 15:14 ja 16:15. Viigiseisult 16:16 sai austerlase jaks õnneks otsa. Teises geimis oli Seiwaldi nime taga punkte rohkem vaid ühel korral (3:2). Kilk juhtis 12:8, lubas seejärel vastasel viigistada, kuid sai siis kindluse tagasi. Teine matšpall tõi võidu.

Neljapäeva hommikul mängis Kilk põhitabelisse pääsemise nimel India sulgpalluri Reddy S. Stithapragnya vastu. BWF-i edetabeli 820. reketi vastu edenes tartlase mäng numbriliselt isegi edukamalt kui kolmapäevane kohtumine austerlasega. Viimased kuud tõsiselt treeninud Kilk võitis avageimi 21:11, teise 21:14 ning kogu matši 26 minutiga.

Avageimis ei saanud vastane kordagi juhtima, tartlane oli joogipausiks ees 11:8 ja kasvatas kiiresti edu 18:8-le. Teises geimis suutis indialane seisu võrdsena hoida vaid esimese tosina punkti mängimise järel. Edasi nihkus Kilk ette ning lõpetas matši kolme punktinoppega.

32 parema hulka jõudmisega on Kilk teeninud nii palju edetabelipunkte, et täiesti reaalne on tõusta rankingus neljanda saja liikmeks. Põhiturniiri avaringis on tema vastane slovakk Milan Dratva, kel kodusel turniiril viies asetus.

Äsjasel EM-il piirdus 27-aastane Dratva vaid ühe kohtumisega, kaotades üksikmängu teises ringis Joran Kweekelile (Holland). Slovakkia meistriks on ta üksikmängus kroonitud neli korda (viimati mullu), lisaks on tal meistritiitleid ka mõlemast paarismängust.