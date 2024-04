Barcelonas 12 korda võidutsenud Nadal kaotas maailma 11. reketile

ATP sarja raames viimati jaanuari alguses Brisbane'is mänginud Nadal alistas Barcelona turniiri avaringis itaallase Flavio Cobolli 6:2, 6:3, aga pidi kolmapäeval teises ringis teist korda järjest tunnistama De Minauri paremust. Mehed mängisid mullu United Cupi raames, siis jäi austraallane kõva kattega väljakul peale kolmes setis.

De Minaurist sai ühtlasi esimene Austraalia tennisist, kes on liivaväljakutel Nadali alistanud. Legendaarne hispaanlane on Barcelonas oma karjääri jooksul võitnud 67 ja kaotanud viis mängu, auhinnakapis on tal sellelt turniirilt 12 trofeed.

Maailma 11. reket murdis kohe kohtumise avageimis ja läks 3:1 ette, Nadal murdis aga kuuendas geimis vastu ja tal oli seisul 4:3 kasutada murdepall, mille realiseerimise korral oleks ta servinud setivõidu nimel, aga De Minaur päästis selle ning ei lubanud seti kahes viimases geimis hispaanlasele enam ühtegi punkti. Paljude tilkpallidega Nadali füüsist testinud austraallane loovutas teises setis talle oma servil ainult kaks punkti ja võitis kogu mängu tunni ja 52 minutiga.

"Ainus asi, millega ma Rafale nüüd liivaväljakul vastu saan, on füüsiline mäng. Üritasin pallivahetusi pikaks ajada ja oma kiirust enda kasuks pöörata," rääkis De Minaur võidu järel. "Kui nägin loosi, ei olnud mul eriti hea meel, et pean Rafaga vastamisi minema, aga muutsin oma mõtteviisi ja võtsin seda kui ainulaadset võimalust. Võin öelda, et olen väga-väga õnnelik, et ei pidanud Rafaga liival mõned aastad varem mängima: siis oleks tulemus olnud hoopis teistsugune," tõdes ta.

Maailma kuues reket Casper Ruud alistas Prantsusmaa tennisisti Alexandre Mülleri pooleteise tunniga 6:3, 6.4, kümnenda asetusega itaallane Lorenzo Musetti (ATP 24.) pidi tunnistama hispaanlase Roberto Carballes Baena (ATP 72.) 7:6 (4), 6:4 paremust.