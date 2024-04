Noored Roolis avaetapil osales 69 sõitjat

Seekordne hooaja avaetapp pani noored tõsiselt proovile, sest ilmastikuolud olid nii nooremale kui ka vanemale vanuserühmale küllatki keerulised, vahendab Autosport.ee. Vihmast libeda rajaga aitasid paremini toime tulla ja olukorrast rohkelt teadmisi saada taaskord autosportlased. Nii nagu ka eelnevatel hooaegadel, on kõikide noorte kõrval juhendajad, kes ka ise autospordiga tihedalt seotud. Sel korral olid juhendajateks: Gabriel Tamm, Rainer Umbleja ja Marten Madissoo.

Noored Roolis sarjas juba kogenud juhendaja Gabriel Tamm sõnas, et hoolimata sellest, et on juhendaja olnud päris mitmetel etappidel, suudavad noored teda siiski veel üllatada: "noored on väga tublid ja pärast kahte hooaega selles sarjas juhendajana suudavad nad mind üllatada ikka igas sõiduvoorus. Areng iga vooru vahel oli imeline ja ka tahe etappi võita on paljudel olemas. Viimases sõiduvoorus oli juba osalejate vaheline võidusõit nii tihe, et näha oli tulist rebimist ja see muudab kogu päeva palju põnevamaks."

Kuigi sarja üks eesmärkidest on ka laialdasem teadmiste omandamine, siis on siiski oluline ka võistlusmoment ja oskuste arendamine ka võidusõidus. Seekord vanemas vanuserühmas poiste arvestuses esikoha saavutanud Harri Alfred Koonik sõnas päeva kokkuvõttes, et võiduks on oluline ka võistluste vaheline treening ja n-ö "käte soojas hoidmine": "talvel sõitsin mõned jäärajavõistlused ja mõned päevad enne Noored Roolis etappi käisin ka Tabasalu kardirajal sõitu harjutamas. Seekordsele etapile tulin mõttega, et läheb nii, kuidas läheb, proovisin mitte liialt pingutada ja pigem sõita pingevabalt.".

Järgmine Noored Roolis etapp toimub juba 19. mail Kulbilohu krossirajal.

Tulemused:

8 – 12-aastased tüdrukud: 1. Susanna Keldo 2. Grit Nagel 3. Laura-Liisa Laul.

8 – 12-aastased poisid: 1. Henry Soo 2. Kaspar Hell 3. Rafael Roose.

13 – 15-aastased tüdrukud: 1. Keiti Eerik 2. Mia-Maria Vellamaa 3. Emili Verliin.

13 – 15-aastased poisid: 1. Harri Alfred Koonik 2. Hugo Rüütli 3. Romi Tammann.

Juhendajate võistlus: 1. Gabriel Tamm 2. Rainer Umbleja 3. Marten Madissoo.