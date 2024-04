Kaks väravat löönud Eesti neidude U-17 koondis sai siiski kaotuse

Kohtumise avapoolaeg kulges mõlemapoolsete võimalustega. Esimesed paarkümmend minutit möödusid küll Luksemburgi kerge initsiatiiviga – 13. minutil maandus vastaste kauglöök Eesti latis ning 26. minutil haarasid vastased eduseisu. Veidi enam kui minuti pärast oli tablool viigiseis: Luksemburgi väravavaht eksis puutega, mille järel saatis Rianna Väärsi värava suunas veerenud palli kindlalt võrku, vahendab jalgpall.ee.

Luksemburg tegutses taas ohtlikult Eesti karistusalas, mis tõi neile tulemuse 38. minutil – Federica Morvilli konksutas end oskuslikult kaitsemängijatest mööda ning vormistas vastase juhttabamuse. Avapoolaja lõpuminutitel skooris Väärsi teistkordselt ning viis võistkonnad vaheajale 2:2 viigiseisul. Liini taha söödu saanud Hanna Haavistu läks esmalt ise pealelöögile, kuid pall põrkus väravavahist tagasi Väärsi ette, kes tekkinud olukorra kindlalt lahendas.

Kohtumise 70. minutini püsis pall keskväljal, pärast mida muutus mäng veidi lahtisemaks. Paraku sai ohtlikumaks osapooleks Luksemburg, kes end Eesti väljaku poolele pressis ning 88. minutil vastutasuks 3:2 võiduvärava teenis.

Koondise peatreener Ljubov Maksimova sõnul mängis Luksemburg sarnase taktika ja mängustiiliga nagu Eesti, ent otsustavaks said üks-ühele olukorrad. "Vastane tegi otsuseid natukene kiiremini kui meie ning seetõttu ei tulnud me üks versus üks olukordadega hästi toime. Saime läbi keskvälja mängimisega hakkama, kuid lõppfaasis olime vastase kolmandikul hädas ning jäime palliga olles toetusnurkade pakkumisega veidi passiivseks," rääkis peatreener, kes lisas, et need on heaks õppekohaks tulevasteks mängudeks.

"Nii palju kui Tallinnas treenides ja ettevalmistades oli võimalik teha, tegime ära. Eks kindlasti vajame veel aega, et siin turniiril võistkonnana kokkumängida, mängijatest maksimum kätte saada ja tulemusi teha, aga astume sammhaaval," lisas Maksimova.