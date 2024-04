Kunagise NBA draft'i teise valiku karjäär jätkub Hispaanias

29-aastane Chicagost pärit Parker säras keskkoolikarjääri jooksul ning kogus oma ainsal ülikooliaastal Duke'i eest 35 mänguga keskmiselt 19,1 punkti ja 8,7 lauapalli. 2014. aasta NBA draft'is valis Milwaukee Bucks ta Andrew Wigginsi järel ja Joel Embiidi ees teisena, aga tema profikarjääri on seganud rasked vigastused, näiteks rebestas ta veidi pärast oma NBA-karjääri algust 13 kuu jooksul kaks korda sama põlve ristatisidemeid.

Eelmisel suvel lõi Parker käed FC Barcelonaga ning on Hispaania hiiu eest Euroliigas kogunud keskmiselt 10,3 punkti ja 3,9 lauapalli ning Hispaania kõrgliigas 11,5 punkti ja 3,1 lauapalli mängu kohta. Kolmapäeval teatas Barcelona, et on Parkeriga sõlminud uue lepingu, mis kehtib 2026. aastani.

"Olen väga tänulik. Alates Barcelonasse saabumise hetkest olen end tundnud hästi, mul on olnud head mängud ja kogemused," rääkis Parker. "Tahan neid häid aegu Barcelonas jätkata ja seega oli otsuse langetamine minu jaoks kerge. Teeksin seda kümme korda samamoodi. Tahan jägmisel kahel hooajal endast anda sada protsenti, täielikult pühenduda ja fännidele endast kõik anda," sõnas ameeriklane.