Iirimaa ralli järgmisel hooajal WRC kalendrisse ei naase

Viimati 2009. aastal autoralli MM-sarja kalendrisse kuulunud Iirimaa ralli järjekordne katse WRC-sarja naasta kukkus rahalistel põhjustel taas läbi, sest Iirimaa valitsus teatas korraldajatele, et vajab ettepaneku ülevaatamiseks kuuekuulist pikendust.

WRC promootorfirma tähtaeg kandidaatide esitamiseks sai aga läbi, mis tähendab, et Iirimaa veel rallit võõrustada ei saa. "Oleme uudise tõttu pettunud, eriti pärast Motorsport Irelandi rasket tööd. Aga töötame nende ja [spordiminister Thomas] Byrne'iga edasi ning vaatame, mis variandid on laual 2026. aastaks," sõnas WRC ürituste direktor.

"Usume jätkuvalt, et Iirimaa oleks suurepärane lisandus MM-kalendrisse ning et WRC oleks suurepärane lisandus Iirimaale, aga meil on vähestele kohtadele suur huvi ja peame oma planeerimisprotsessiga edasi liikuma," lisas Larkin.

Teatavasti on Paraguay ja Saudi Araabia teinud tugeva pakkumise ning ralliportaali DirtFish andmetel võib MM-sari järgmisel hooajal ka sinna liikuda. Kanaari saared on juba järgmiseks hooajaks heakskiidu saanud.

Autoralli MM-sari jätkub sel nädalavahetusel Horvaatias, kiiruskatsetega alustatakse reedel. Sündmuste käigule saab kaasa elada ERR-i spordiportaali ralliblogi vahendusel.