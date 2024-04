TÄNA OTSE | Flora ja Paide proovivad Levadiale järgi jõuda

Nii Paidel kui Floral on kolmapäeval võimalik vähemalt mõneks päevaks Premium liigas teiseks tõusta, sest kolmandal kohal asetseval Paidel on 12 punkti ning neljandal tabelireal oleval Floral 11. Teisel kohal on 13 punkti kogunud Nõmme Kalju, kellega Flora ka pühapäeval mängib.

Kõigi kolme jaoks on samuti tähtis proovida püsida kaasas võimsalt alustanud Tallinna FCI Levadiaga, kes on esimeses seitsmes mängus löönud lausa 25 väravat, teenides maksimaalsed 21 punkti.

Flora on sel hooajal võitnud kolm kohtumist, kaotanud kaks ja viiki mänginud ühe. Viimases mängus lõid nad Pärnu Vaprusele juba avapoolajal kolm väravat ning teenisid kindla 3:1 võidu.

"Eelmises mängus saime meepotiga karukoopast minema, aga Rüütlite vastu ei ole sellega enam miskit peale hakata. Kuna lahingute vahele jääb vaid kaks päeva, siis peame oma väed kiiresti uuesti löögivalmis seadma," sõnas Aiko Orgla. "Eelmises omavahelises duellis Paidega saime lüüa, aga seekord toimub lahing meie kindluses - tahame koduseinte toel vastase mõõgad maha suruda ja ise võidurõõmu maitsta."

Paide Linnameeskond Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Paide on sel hooajal võitnud neli mängu, aga kaotanud kaks - eelmisel nädalavahetusel Kalju vastu ning märtsi lõpus Levadia vastu.

"Pärast pettumustvalmistavat tulemust on hea, kui uus mäng kohe kiirelt peale tuleb. Kohtumine valitseva meistriga on suur väljakutse ja võimalus näidata, milleks oleme meeskonnana võimelised, kui mängime oma parima pingutuse ja keskendumisega," ütles Henrik Ojamaa.

Lisaks põnevuslahingule palliplatsil on mängul fookuses "Anname au" kampaania. Kohapeal on väljas Naiskodukaitse müügitelk ja poolajamängul saab mängida "Anname au" auhindadele. Staadioniväravad avatakse kell 18.00, mängu avavile kell 19.00.