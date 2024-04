Saksamaa klubi jätab rahulolematu mängija hooaja lõpuni pingi peale

Saksamaa jalgpalli kõrgliigaklubi Bremeni Werder teatas ühismeedias, et kehtestas Guinea poolkaitsja Naby Keitale hooaja lõpuni mängukeelu.

Keita keeldus pühapäeval klubiga Leverkusenisse reisimast, kui kuulis, et ei kuulu meeskonna algkoosseisu. "Me ei tolereeri Naby käitumist," sõnas klubi jalgpallidirektor Clemens Fritz.

"Ta vedas oma tiimi alt ning seadis oma huvid meeskonna huvidest kõrgemale ajal, mil meil on olnud kehv vorm ja mängijaid vaja. Me ei saa seda lubada," jätkas Fritz. "Peame praegu täielikult oma järgmistele mängudele keskenduma ja meeskonnana ühte hoidma. Just seetõttu ei olnud meil teist valikut."

Leverkusen lõi kõnealuses mängus Bremenile viis vastuseta väravat ning kindlustas sellega klubi ajaloo esimese Saksamaa meistritiitli.

Guinea päritolu Keita ei osale hooaja lõpuni meeskonna treeningutel ning ei pääse isegi riietusruumi. Lisaks kehtestas klubi endisele Liverpooli poolkaitsjale "kaaluka" rahatrahvi. Viis aastat Liverpoolis veetnud Keita liitus Bremeniga eelmisel suvel, aga on klubi eest Bundesligas väljakule jooksnud vaid viiel korral.

Pärast klubi teadet esines aga probleemne juhtum, kui 29-aastase poolkaitsja suunas hakati saatma rassistlike sõnumeid. Klubi seisis kindlalt mängija eest. "Mõistame teravalt hukka kõik rassistlikud kommentaarid Naby Keita suunal. Selline ebainimlik käitumine läheb Bremeni Werderi väärtustega vastuollu ja kõik, kes nii käituvad, ei ole meie fännid," kirjutas klubi ühismeedias.

Bremen on sel hooajal Bundesligas võitnud kaheksa mängu, mänginud viiki seitse ning kaotanud 14. Viis mänguvooru enne hooaja lõppu asetseb klubi 31 punktiga 12 tabelireal, väljalangemistsoonist on nad viie punkti kaugusel, eurosarja kohad jäävad 11 punkti kaugusele.