Nadal tegi võiduka tagasituleku, esinumber pidi kohe reketid pakkima

Barcelona liivaväljakutel rekordilised 12 tiitlit võitnud Nadal läks esimeses ringis vastamisi itaallase Flavio Cobolliga (ATP 62.) ning teenis pisut vähem kui pooleteist tunniga kindla 6:2, 6:3 võidu. Mõlemas setis murdis Nadal vastase servi kahel korral, Cobolli suutis seevastu ainult ühe murdega vastata.

"Ma olen oma karjääri jooksul tulnud läbi mitmetest raskustest, kuid mida vanemaks ma jään, seda vaevalisemaks see muutub," sõnas Nadal mängu järel. "Mul pole viimasel ajal just kõige paremini läinud, aga samas see tähendab mulle palju, kui saan paar päeva tuuril olla, teistega koos trenni teha ja natukene mängida. See on minu jaoks jätkuvalt piisavalt nauditav, et edasi pingutada."

Järgmisena ootab 37-aastast hispaanlast neljandana asetatud Alex de Minaur (ATP 11.), kes pääses otse teise ringi. Nadal on senisest neljast omavahelisest matšist võitnud kolm, kuid viimati oli parem austraallane.

Tiitlikaitsja Carlos Alcarazi loobumise järel turniiri kõrgeima asetusega mängijaks saanud Andrei Rubljov sai teises ringis šokk-kaotuse, kui jäi kahes setis 4:6, 6:7 (6) alla maailma 87. reketile Brandon Nakashimale.

Ameeriklane sai karjääri teise võidu esikümne mängija üle, esimese teenis ta läinud aasta sügisel toonase maailma kuuenda reketi Holger Rune üle.

Nakashima läheb kolmandas ringis vastamisi kas 13. asetatud Tomas Martín Etcheverryga (ATP 30.) või läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile jõudnud Nick Hardtiga (ATP 229.).