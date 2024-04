Lootustandev briti rattur peab 22-aastaselt karjääri lõpetama

22-aastasel Shackleyl diagnoositi jaanuaris südame rütmihäired ja pärast edasisi teste soovitasid arstid šotlannal sportlaskarjääri lõpetada.

"Öelda, et ma olen rusutud, oleks liiga vähe. Rattasport on olnud kogu minu elu nii kaua kui ma mäletan, ent paraku sai see peatükk enneaegse lõpu. Mul oli tulevikuks palju plaane ja eesmärke seatud, aga nüüd on minult kõik ära võetud. Sellega on raske leppida," teatas Shackley.

"Olen siiski väga õnnelik, et sain ainulaadse kogemuse oma hobiga leiba teenida. Väike Anna ei osanud sellest isegi unistada," lisas šotlanna.

Valitsev Briti kuni 23-aastaste maanteesõidu meister võitis eelmisel aastal Glasgow's toimunud MM-il sama vanuseklassi arvestuses pronksmedali. Tunamullu tuli ta Euroopa meistrivõistlustel U-23 ratturite seas hõbedale.

Shackley märkimisväärsete saavutuste hulka kuuluvad veel Itaalia velotuuri üldarvestuse 13. koht ja Romandia velotuuri seitsmes koht. Mullusel Tour de l'Avenir saavutas ta teise koha. Tour de l'Avenir on kuni 23-aastastele korraldatud velotuur, mida peetakse mini Tour de France'iks, kuna sõidetakse suvise suurtuuriga sarnastel radadel.

