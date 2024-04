Suri 1974. aasta jalgpalli maailmameister

Maailmameistri lahkumisest teatas Frankfurdi Eintrachti jalgpalliklubi, kus Hölzenbein tõusis juba oma mängijakarjääri ajal legendi staatusesse ja töötas 1990. aastatel asepresidendina.

"Bernd Hölzenbein mõjutas meie klubi käekäiku ligi 60 aastat. Ta oli osa meie 1970. aastate kuldsest põlvkonnast, kelle hiigelaeg kulmineerus 1980. aastal võidetud UEFA karikaga (Euroopa liiga eelkäija - toim). Me kaotasime mitte ainult meie klubi ühe suurima ikooni, vaid ka hinnatud kolleegi ja kalli sõbra," lausus Eintrachti tegevjuht Axel Hellmann pressiteate vahendusel.

1966. aastal Eintrachti akadeemiaga liitunud ja aasta hiljem profidebüüdi teinud Hölzenbein pidas esindusmeeskonnas 532 kohtumist ja lõi 215 väravat. Ainult Karl-Heinz Körbel, Jürgen Grabowski ja Bernd Nickel on Eintrachti värvides rohkem mänge kirja saanud.

Hölzenbein kuulus aastatel 1973 kuni 1978 Lääne-Saksamaa koondisesse ning krooniti 1974. aastal maailmameistriks, kui koduse MM-turniiri finaalis alistati Holland 2:1. Hölzenbein teenis tolles kohtumises penalti, mille realiseeris sakslaste avaväravaks Paul Breitner.

Hölzenbein esindas rahvuskoondist ka 1976. aasta Euroopa meistrivõistlustel, kus sakslased pidid finaalis 5:3 lõppenud penaltiseeria järel Tšehhoslovakkia paremust tunnistama.

The Eintracht family is mourning World Cup winner and legend Bernd Hölzenbein.



As a player he won four trophies with Eintracht and his club record of 160 Bundesliga goals will probably never be surpassed.



An obituary: https://t.co/JnZMP0QmuV pic.twitter.com/YG9MIiAxva