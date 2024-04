Rangers teenis Presidendi karika, McDavid kirjutas end taas ajalukku

Idakonverentsi esinumber Rangers alistas läinud ööl Ottawa Senatorsi 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). Käe said valgeks Jack Roslovic, Adam Fox, Artemi Panarin ja Alexis Lafreniere. Rangersi väravat kaitsnud Igor Šesterkin tegi hooaja neljanda nullimängu, tõrjudes 26 vastaste pealeviset.

Põhihooaja 114 punktiga lõpetanud Rangers pälvis klubi ajaloos neljandat korda Presidendi karika, mis antakse põhihooajal enim punkte kogunud meeskonnale. Ühtlasi kindlustati koduväljakueelis Stanley karikavõistluste lõpuni.

Connor McDavid andis oma hooaja 100. väravasöödu, kui Edmonton Oilers sai kodujääl 9:2 (4:0, 5:1, 0:1) jagu San Jose Sharksist. Nõnda sai temast NHL-i ajaloos alles neljas mängija, kes kogunud 82-mängulise põhihooaja jooksul enda nimele vähemalt 100 väravasöötu.

Viimati sai sellega hakkama otseloomulikult Wayne Gretzky, kes andis hooajal 1990/91 koguni 122 resultatiivset söötu. Eksklusiivsesse seltskonda kuuluvad veel Mario Lemieux ja Bobby Orr.

Connor McDavid (@cmcdavid97) joins @WayneGretzky (x11), Mario Lemieux, and Bobby Orr as the only players to register 100 assists in a single season! pic.twitter.com/Ta3ejTLDWc