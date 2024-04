Eesti noortetööjuhid käisid tutvumas Inglismaa jalgpalliakadeemiatega

8.–12. aprillini toimunud õppereisi eesmärk oli tutvustada Eesti noortetööjuhtidele, kuidas välisklubides noortetööd korraldatakse ning mida kujutab endast jalgpalliakadeemia töö juhtimine. Reisi käigus külastasid noortetööjuhid Middlesbrough', South Shieldsi, Spennymoor Towni ja Sunderlandi jalgpalliklubi, kus akadeemiate juhid esitlesid põhimõtteid, mille järgi on klubi töö organiseeritud.

EJL-i noortetööjuhtide projektijuht Mario Pruuli sõnul on oluline, et noortetööjuhid said kogemusi Inglismaa rikka ajalooga klubide juurest, kes kasvatavad talendikaid mängijaid. "Middlesbrough' ja Sunderlandi akadeemiad on loonud suurepärased tingimused, mis tagavad noorte arendamises kõrge kvaliteedi. Ainuüksi Sunderlandi treeningbaasis on 14 jalgpalliväljakut, kuid loomulikult ei saanud me ainult välistesse tingimustesse kinni jääda. Meie jaoks oli oluline vaadata, kuidas treenerid noortega töötavad, et saaksime võtta sealseid praktikad enda keskkonda kaasa," rääkis Pruul.

Pruul tõi õppekohana välja treeningute ettevalmistuse ja organiseerituse. "Need on olulised, et väljakul olemise aega maksimaalselt ära kasutada. Muljet avaldas ka treenerite hoiak treeningute läbiviimisel – kuidas nad suudavad mängijaid inspireerida, olla nõudlikud ning seejuures hoida treeningkeskkond ühtse ja toetavana," ütles ta.

Pruul lisas, et mõtteainet andsid ka madalamates liigades mängivate klubide akadeemiad. "Inglismaa viiendal liigatasemel mängiva South Shields üllatas positiivselt enda professionaalsusega nii esindusvõistkonna kui ka akadeemia osas. Klubi akadeemia teeb koostööd Sunderlandi ülikooliga, mis loob suurepärase keskkonna saamaks professionaalseks jalgpalluriks nii, et haridustee ei katkeks," selgitas Pruul.

Aprillikuus käis Inglismaal seitse noortetööjuhtide programmis tegevat noortetööjuhti: Andres Koogas (Saku Sporting), Marko Kristal (JK Tabasalu), Andrei Sidorenkov (JK Volta), Margus Luts (Paide Linnameeskond), Peeter Kusma (Nõmme Kalju FC), Indrek Nuuma (Harju JK), Samuele De Pizzol (Viimsi JK). Esimene osa noortetööjuhte käis märtsikuus sarnase ülesehitusega õppereisil Šotimaal.

EJL-i noortetööjuhtide projekti käivitas jalgpalliliit 2020. aastal ning selle eesmärk on arendada klubides välja väga heal tasemel ja klubi huvidest lähtuv noortesüsteem. EJL-i noortetööjuhtide projektis lööb kaasa kümme Premium liiga ja viis esiliiga klubi. Samuti osaleb projektis kaks klubi, kes rahastavad noortetööjuhti ise, niisamuti on kogu protsessi kaasatud ka EJL-i akadeemia. Alates sellest aastast toetab projekti arengut logistikaettevõte Ferroline Group.