Naiste käsipallimeistrivõistlustel peetakse põhiturniiri viimaseid mänge

Sel hooajal mängivad kolm võistkonda naiste meistriliigas neli korda omavahel läbi ning kaks paremat pääsevad finaali. 12 punktiga sarja juhtiv Mistra ning nende seljataga kolme võidu peal asetsev Mella on finaalikoha juba kindlustanud, kuid enne otsustavaid matše tahavad naiskonnad kindlasti veel oma vormi testida.

Mella võõrustab esmalt sel kolmapäeval just oma tulevast finaalivastast, keda küll detsembris karikafinaalis võideti, kuid meistriliigas on kaks viimast kohtumist kaldunud vastaste kasuks. Viimased Eesti meistritiitlid omavahel ära jaganud naiskonnad saavad veel korra mõõtu võtta, enne kui mais järjekordsete kuldade pärast võitlema hakatakse.

Põhiturniiri viimases kohtumises sõidavad Mella naised külla Tapale, kes on praeguseks juba minetanud võimaluse kullamängule pääseda, kuid tahavad kindlasti hooaja viimases matšis kodupubliku ees ilusat käsipalli näidata. Tiimide omavahelised kohtumised meistriliigas on seni lõppenud kahel korral Tallinna SK paremusega ning korra on peale jäänud lääne-virulased.

"Meil on veel jäänud pidada kaks kohtumist. Oleme vahepeal kõvasti treeninud ning meil on aega olnud piisavalt, et oma eelmiste mängude vigadest õppida. Osad tüdrukud osalesid koondise kogunemisel ning said sealt kõvad trennid ja palju kogemust juurde. Loodame näidata ilusat naiskondlikku mängu ja nautida protsessi," sõnas Mella eest sel hooajal kuues kohtumises 21 väravat visanud Anastasija Bušina.

Naiste meistrivõistluste põhiturniiri viimased mängud:

09.04 19:00 Aruküla Spordihoone Aruküla/Mistra - SK Tapa/Tapa valla SK 37:28

17.04 19.10 Kristiine Spordihall KPK Mella/Tallinna SK - Aruküla/Mistra

24.04 19:00 Tapa Spordihoone SK Tapa/Tapa valla SK - KPK Mella/Tallinna SK