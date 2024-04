Lilander, Miller ja Reinkort alustasid nädalat võiduga

Bohemiansi ainus tabamus sündis 80. minutil ehk veidi enne Reinkorti sekkumist, kui James Akintunde suunas Dayle Rooney karistuslöögi peaga võrku, vahendab Soccernet.ee.

16 punkti kogunud Bohemians tõusis võiduga kolmandaks, sama palju punkte on nende ees oleval Derry Cityl, liider Shelbourne edestab neid viie silmaga. Kohe Bohemiansi järel, vaid punkti kaugusel on Eesti koondislase Markus Poomi koduklubi Shamrock Rovers, kellel on konkurentidega võrreldes mäng varuks.

Mattias Käidi koduklubi Bukaresti Rapid kaotas Rumeenia kõrgliigas 0:1 Sepsi OSK-le. Talvel vigastada saanud Käit osales küll meeskonna trennis, ent pole veel mängupäeva koosseisu naasnud. Rapid on 28 punktiga viies.