Vigastatud Adamsi hooaeg on lõppenud, Jaama teenis play-off'is minuteid

Tänavuse hooaja keskel Saksamaa kõrgliigatiimist Leverkusenist lahkunud ja Islandi kõrgliigasse kolinud 24-aastane Eesti koondislane Tea Adams ja tema koduklubi Reykjaviki Valur pidasid lõppenud nädalal kaks veerandfinaalmängu. Kahjuks sai Adams kohe esimeses matšis vigastuse, mis tõenäoliselt lõpetas tema tänavuse hooaja, vahendab basket.ee.

Seeria avakohtumises kaotas põhiturniiri kuuendana lõpetanud Valur kolmanda asetuse saanud Njardvikile võõrsil kindlalt 58:96. Adams viibis väljakul 14 minutit ning kogus selle ajaga 12 punkti (kahesed 4/6, kolmesed 1/2, vabavisked 1/3), ühe resultatiivse söödu ja ühe pallikaotuse.

Eesti koondislase madalad mänguminutid olid tingitud sellest, et ta vigastas rindkere piirkonda ning pärast mängu sõnas Valuri juhendaja Hjalti Vilhjamsson, et tõenäoliselt on Adamsil katki üks roie.

Seeria teises matšis suutis Valur koduväljakul aga omakorda 80:77 võita. Nagu arvata võis, siis Adamsit selles kohtumises protokollis polnud.

Adamsi Islandi kõrgliiga keskmised näitajad senise kaheksa mänguga on olnud 27,4 minutit, 17,6 punkti, 5,3 lauapalli ja 3 resultatiivset söötu. Kahepunktivisete tabavus on tal olnud 51,7% ja kolmepunktivisetel 33,3%.

Hooaja lõpetuseks Prantsusmaa kõrgliigasse siirdunud Mailis Pokk ja Tarbes (10-12) lõppenud nädalal platsil ei käinud, kuna naiskonnad valmistuvad uuel nädalal algavateks veerandfinaalseeriateks.

Seitsmenda asetusena play-off'i pääsenud eestlanna koduklubi Tarbes läheb veerandfinaalis vastamisi põhiturniiri teise Bourges' (18-4) naiskonnaga. Seeriat alustatakse 18. aprillil. Tarbes kaotas Bourges'ile mõlemad põhiturniiri mängud (detsembris võõrsil 60:75 ja eelmises voorus kodus 75:82).

31-aastane Pokk on Prantsusmaa kõrgliigas senise kolme kohtumisega kogunud keskmiselt 17,7 minutiga 8,7 punkti, 5,7 lauapalli ja 1,7 resultatiivset söötu. Kahepunktivisete tabavus on eestlannal olnud 50% ja kolmepunktivisetel 40%.

Marta Eleri Jaama ja Södertälje tegid Rootsi kõrgliigas korraliku nädala, kui poolfinaalseerias põhiturniiri neljanda Uppsala vastu asuti kahe võiduga juhtima. Södertälje alustas poolfinaalseeriat purustava võiduga, kui kodusaalis saadi vastasest jagu 88:45. Noor eestlanna pääses platsile viieks minutiks ning sai kirja ühe möödaviske ja pallikaotuse.

Poolfinaalseeria teises matšis olid Södertälje võidunumbrid samuti kodusaalis 86:67. Jaama arvele jäi kolme minutiga üks lauapall ja kaks isiklikku viga. 18-aastase eestlanna keskmised näitajad Rootsi kõrgliigas on 22 kohtumisega seni olnud 8,5 minutit, 1,3 punkti, 1,5 lauapalli ja 0,5 vaheltlõiget. Jaama kahepunktivisete tabavus on olnud 32,3% ja kolmepunktivisete tabavus 20%.

Finaalikohast lahutab Södertäljet veel üks võit ning see on võimalik võtta juba esmaspäeval ehk 15. aprillil.