Obiri kaitses Bostoni maratonil mullust võitu

33-aastane Lemma alustas Bostonis väga kiirelt ning liikus ka rajarekordi kursil, aga aeglustas ilma soojenedes tempot. Sellele vaatamata oli tugev algus piisav, et talle ajaga 2:06.17 võit tuua. 41 sekundiga kaotas talle kaasmaalane Mohamed Esa, mullune võitja Evans Chebet Keeniast kaotas Lemmale ühe minuti ja viie sekundiga.

Naistest kaitses oma mullust tiitlit Hellen Obiri, kes võitis ajaga 2:22.37 ning edestas teiseks tulnud kaasmaalannat Sharon Lokedit kaheksa sekundiga. Keeniale tõi kolmikvõidu Edna Kiplagat (2:23.21).

"Teadsin, et Sharon on väga tugev ja andsin endast lõpus kõik. Üritasin suruda, aga ta oli ikka mul kannul. Võit teeb mind väga õnnelikuks," sõnas Obiri. "Kui ma eelmisel aastal siin võitsin, ei olnud ma rajaga veel eriti kursis. Seekord oli mu treening täiuslik ja ma usaldasin kõike, mida me tegime."