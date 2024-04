TÄNA OTSE | "Võimlas" räägitakse kettaheite maailmarekordist ja pallimängudest

Mykolas Alekna ületas peaaegu 38 aastat püsinud meeste kettaheite maailmarekordi. 21-aastane leedulane heitis tulemuse 74 meetrit ja 35 sentimeetrit.

Korvpalliliigas NBA lõppes põhiturniir, Henri Drellil oli viimastel nädalatel võimalus ennast rohkem tõestada. Korvpalli Euroliigas algavad kohamängud ning jätkab ka Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste koduklubi Baskonia.

Euroopa klubijalgpall pakub huvitavaid teemasid: Meistrite liiga veerandfinaalid on kütkestavad, Leverkusen tuli Saksamaa meistriks, Inglismaal on Arsenal ja Liverpool oma tiitlišanssi maha mängimas.

Käsipalli Balti liigas ei suutnud favoriit Põlva Serviti tiitlit kaitsta. Sulgpalli Euroopa meistrivõistlustel Eesti mängijad eneseületust ei teinud. Tõstja Mart Seimi jaoks jäi olümpiauks suletuks.

Kuulajatelt küsime, kas vehkleja Sten Priinitsale WADA reeglite vastu eksimise eest määratud võistluskeeld oli õiglane.

Igal teisipäeval kell 10.05 Vikerraadio eetris olevas "Võimlas" kogunevad sporti armastavad ja tundvad inimesed, et rääkida spordist ja kõigest selle juurde käivast. Kilumetsal ja Vedrul on igal nädalal külas mõni kolleeg ERR-i sporditoimetusest. Oodatud on kuulajate küsimused, tabavad tähelepanekud ja kriitika aadressil [email protected].