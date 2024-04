VIDEO | Pekingi poolmaratoni kiiremaid süüdistatakse kokkumängus

Pekingi poolmaratoni finišisirgel jäi kaamerapilti kummaline olukord, kus võistlust juhtinud trio Robert Keter, Willy Mnangat ja Dejene Hailu hakkas vahetult enne lõpujoont hoogu maha võtma, lubades seekaudu He Jiel nende kõrvale jõuda.

Seejärel lehvitas Keter hiinlasele, et ta läheks kolmikust mööda, andes samal ajal Mnangatile ja Hailule märku, et nad valiksid veelgi rahulikuma tempo. Jie ületaski finišijoone esimesena, kuid Aafrika jooksjate käitumine tõi Hiina sotsiaalmeedias koheselt kaasa süüdistuste laviini, et Jiele kingiti võit.

Beijing officials are probing yesterday's half-marathon after video footage surfaced, revealing Kenyan athletes Robert Keter, Willy Mnangat, and Ethiopian runner Hailu Bikila intentionally facilitating China's He Jie's victory. It's in our DNA pic.twitter.com/Cu3hXt9k9m — Ole Teya (@TeyaKevin) April 15, 2024

Willy Mnangat ei salanud esialgu midagi ja tunnistas võistluse järel South China Morning Postile, et kolmik lubas Jiel võita. Mõned tunnid hiljem rääkis keenialane hoopis teist juttu, väites, et ta oli maratonil tempotegija, kuigi tema särgil puudus sõna pace [tempo], mida tempomehed tavapäraselt kannavad.

Nii võistluse korraldajad kui ka rahvusvaheline kergejõustikuliit (WA) teatasid, et alustavad intsidendi osas uurimist. "Kuni uurimine on pooleli, ei saa me täiendavaid kommentaare anda," jäi WA oma avalduses napisõnaliseks.

25-aastase Jieli senise karjääri suurimaks saavutuseks võib pidada ülemöödunud aastal Aasia mängudel maratonis võidetud kuldmedalit. Ühtlasi kuulub tema nimele täispika maratoni rahvusrekord.

Aafrika kolmikust on tuntuim vast Robert Keter, kes püstitas 2020. aastal maanteejooksu 5 km distantsil maailmarekordi.