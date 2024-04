22. koha pälvinud Lõiv: ei olnud sellist värskust, nagu oleksin tahtnud

Viieringilise võistluse võitis rootslanna Jenny Rissveds (Team 31 Ibis Cycles Continental; 1:17.18), kes edestas ameeriklannasid Savilia Blunki (Decathlon Ford Racing Team; +0.27) ning Haley Battenit (Specialized Factory Racing; +0.45).

Lõiv kaotas võitjale viie minuti ja 25 sekundiga. "Tundsin lühirajasõidu ajal, et ei pannud endast 100 protsenti välja ja arvasin, et midagi jäi sisse, et ka olümpiakrossis korralikult pingutada. Siiski oli tunne üsna veider," vahendas ejl.ee Lõivu sõnu. "Sõitsin ühtlaselt, aga ei olnud sellist värskust, nagu oleksin tahtnud. Oli palju rabelemist ja kuum ilm tegi ka oma töö. See oli täna minu maksimum."

Teise eestlannana stardis olnud Merili Sirvel (Trey Trek Team) kaotas võitjale ühe ringiga ja sai kirja 54. koha.

Eliitmeeste konkurentsis käis seitsmeringilisel võistlusel tihe rebimine kuni finišijooneni välja. Oma paremuse pani maksma USA meister Christopher Blevins (Specialized Factory Racing; 1:30.00). Teiseks sprintis end prantslane Victor Koretzky (Specialized Factory Racing; +0.02) ja kolmandaks šveitslane Filippo Colombo (Scott-Sram MTB Racing Team; +0.03).

Eestlased Joosep Mesi (Trey Trek Team; -4 ringi) ja Kirill Tarassov (Trey Trek Team; –4 ringi) said vastavalt 89. ja 92. koha.

Maastikuratturite MK-sarja teine etapp peetakse juba 19.–21. aprillini Brasiilias Araxas.