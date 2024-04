Vaher ja Pruul sõitsid ERC Ungari rallil pjedestaalile

17-aastasele Vaherile oli Ungari ralli esimene ralli väljaspool Balti riike ning kohe õnnestus temal ja kaardilugejal Sander Pruulil poodiumile jõuda. Vaher/Pruul haarasid ERC Junior klassis liidri positsiooni kohe peale esimest katset ning püsisid seal kuni viienda kiiruskatseni, vahendab autosport.ee.

Kuuendal katsel tabas eestlasi ebaõnn ning kohe katse alguses oli vaja rehvi vahetada, mistõttu läks neil kaduma üle kahe ja poole minuti. Oma klassis langeti rehvi purunemise tõttu kolmandale kohale. Pühapäeval suudeti koha võrra tõusta ning ralli lõpetati punktikatse võidu ja teise kohaga. Kokku võitis Vaher 13-st kiiruskatsest neli, seal hulgas ka punktikatse, mille saab võitja viis punkti.

"Kokkuvõttes peame ralliga väga rahule jääma. Teine ERC ralli ja sellisel keerulisel võistlusel lõppu jõuda on väga hea tunne. ERC Junior klassis on kiired kutid koos ja ei saa öelda, et konkurents nõrk oleks, sest kõik võivad siin kiiresti sõita. Koostöö M-Sport meeskonnaga oli väga hea ja autoga mingeid probleeme polnud. Järgmise stardi ERC sarjas teeme loodetavasti Eesti etapil, sest Kanaaride jaoks pole vahendeid ja Rootsis ei saa starti vanuse tõttu," rääkis Vaher.

Teise Eesti ekipaaži Karl-Markus Sei ja Tanel Kasesesalu ralli ei kestnud kaua. Sei/Kasesalu hoidsid teise katse järel ERC Junior klassis viiendat kohta, kuid kolmandal katsel tehtud sõiduvea tõttu tuli ralli pooleli jätta.

