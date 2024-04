Saku Sporting alistas 88. minuti väravast valitseva Balti meistri

Kohtumise mõlema poolaja mängupilt oli sarnane: nii Sporting kui Gintra teenisid oma võimalused, kuid kumbki pakutud olukordi ära ei kasutanud. Ühe naiskonna eksimused viisid mängu ohtlikult kohe vastase värava alla, kuid tulemuseta, vahendab jalgpall.ee.

Sporting suutis 20. minutil leedulannade väravavõrgu sahisema panna, kui nurgalöögi järel pääses löögile naiskonna kapten Kairi Himanen. Küll aga fikseeris kohtunik olukorras vea ning mäng jätkus väravateta viigiseisul, sama seisuga läksid naiskonnad ka vaheajale.

Saku lõi otsustava värava kohtumise 88. minutil, kui Gintra söödueksimus hästi ära kasutati ning pall Katriin Sauluseni toimetati. Saulus tõusis ise rünnakule ning võttis vastase kaitsemängija ette – konksutas end temast mitmel korral mööda ning saatis nahkkera oskusliku löögiga võrku. Tabamusest piisas, et alistada Leedu ja Balti liiga valitsev meister ning teenida esimene võit sel hooajal.

Kahe mängu järel on Sporting teeninud tabelisse kolm punkti ning paikneb neljandal positsioonil, Gintra jaoks oli see hooaja esimene kohtumine. Tegemist on ühtlasi Leedu klubi esimese kaotusega Balti liigas alates 2018. aastast.