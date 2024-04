Norbert Hurt: meie jaoks oligi tähtis kiirelt minema saada

Floral on käsil tihe periood. Eelmisel nädalavahetusel mängiti Narva Transiga ja teisipäeval karikakohtumist Tallinna FCI Levadiaga ehk kaheksa päeva jooksul on meeskond pidanud kolm matši. Järgmisel nädalal seisavad ees mängud Paide Linnameeskonna ja Nõmme Kaljuga.

Seetõttu tundis Flora peatreener Norbert Hurt heameelt, et Pärnu vastu õnnestus juba esimesel poolajal kolm väravat lüüa. "Meie jaoks oligi tähtis saada kiiresti minema. Nädala sees oli ka mäng all. Teadsime, et saab olema raske ja kui saame rutem minema, siis on lihtsam teha vahetusi. Teadsin, et rotatsiooni on vaja tekitada. Õnneks saime seda teha," lausus Hurt ERR-ile.

"Ma nägin, et pressingus sellist kiirust ja teravust ei olnud nagu lootsime. Eks see tuul mängis ka oma rolli. Segas palju palli kiiret liikuma panemist. Aga sammhaaval kasvame."

Kui Konstantin Vassiljev jäi hiljutiste väljaütlemiste pärast Ukraina sõja teemadel koondise kaptenipaelast ilma, siis Floras hetkel midagi ei muutu. "Ennekõike lähtume sellest, millised on tema teod," lausus Hurt. "Ta on alati olnud õilis Floras ja õilis koondises. Praeguse seisuga me mingeid muid otsuseid teinud ei ole."

Hooaja esimesest kuuest mämngust viis kaotanud Pärnu JK Vaprus on tabelis viimane. "Sellised kerged söödueksimused, kerged vead värava kaitsmisel. Nii see kujuneb. Ei ole meil elu kergemaks läinud. Vead tulevad, kaotused tulevad. Tuleb sellest olukorrast kuidagimoodi välja saada. Peame mingisuguse rõõmu üles leidma, et siit edasi minna," ütles Pärnu peatreener Igor Prins.

"Esimene poolaeg võttis meil kindlasti tuju ära. Flora suutis palli vallata. Kuigi algus üks-nullini oli natuke mängu. Hakkasime keskväljal palle kaotama, võib-olla ei olnud kaitsetegevus ka kõige parem. Flora sai selle initsiatiivi enda kätte. Esimene poolaeg oli meie poolt konkreetselt halb."

"Teisel poolajal saime natuke käima," jätkas Prins. "Ei lasknud rohkem väravaid. Eks Flora vahetas, meie vahetasime. Proovisime natuke elu sisse tuua ja vast tuli ka. Lõpp oligi selline... see penalti ja tundus, et poistel natuke emotsionaalne tõus oli, aga seda oli natuke vähe selleks mänguks."