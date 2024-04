Eesti esireketil oli Lõuna-Koreas taas loosiõnne

Teises ringis tuleks vastu asetatud mängija, kuid ta peab enne võitma. Sel nädalal Busanis juhtus nii, et teisena asetatud soomlane Otto Virtanen kaotas ja Lajal mängis teises ringis hoopis kohaliku mehe Seongchan Hongiga kes nüüdseks on jõudnud finaali, vahendab tennisnet.ee.

Seekord oleks Lajali võimalik asetatud vastane itaallane Mattia Bellucci (ATP 180.), kuid ta peab enne alistama Austraalia tennisisti Philip Sekulici (ATP 275.).

Kuigi Gwangju turniir on rahaliselt ja punktide poolest nõrgema tasemega, on mängijad enam-vähem samad, kes Busanis. Nii on taas esimesena asetatud austraallane James Duckworth ja teisena Virtanen.