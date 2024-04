Saku Sporting kohtub võõrsil Balti liiga valitseva meistriga

Sporting ja Gintra on omavahel kohtunud kokku kahel korral: mõlemas kohtumises on Eesti naiskond pidanud tunnistama vastase paremust, kui Gintra on võidutsenud tulemusega 5:1 ja 3:1.

Möödunud hooaja pronksmedalist Sporting on pidanud liigas ühe kohtumise, kui veebruaris jäädi 3:6 alla Tallinna FC Florale. Valitsev meister Gintra on seni ainus naiskond, kes pole sel hooajal Balti liigas veel väljakule astunud.

Millise tulemusega Gintra võistlemist alustab ning kuidas läheb Eesti naiskonnal, selgub pühapäeval algusega kell 15 Šiauliai Gytariu staadionil. Kohtumise otsepilti on võimalik jälgida Futbolas TV vahendusel.