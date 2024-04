Kullamäe tabas kaks kaugviset, aga Bilbao jääb ilmselt play-off'ist välja

Bilbao võitis võimsas hoos oleva Tenerife vastu avapoolaja 51:47, aga kaotas kolmanda veerandaja 15:25 ja neljanda 18:29. Kogenud grusiin Giorgi Shermadini viskas võitjate kasuks 25 punkti, võttis viis lauapalli ja tegi neli vaheltlõiget, viie nädala pärast 41. sünnipäeva tähistav Marcelo Huertas kogus kaheksa punkti ja kümme resultatiivset söötu.

Kristian Kullamäe viibis laupäeval väljakul 14 minutit ning viskas selle aja jooksul kuus punkti (kaugvisked 2/4, kahepunktivisked 0/3), kaks lauapalli ja ühe korvisöödu. Bilbao resultatiivseim oli 15 punkti visanud Sacha Killeya-Jones.

Bilbao on viis vooru enne põhihooaja lõppu kogunud 13 võitu ja 16 kaotust, mis annab neile tabelis 11. koha. Viimasena play-off'i viival kaheksandal kohal on praegu Manresa, kellel on 17 võitu ja 12 kaotust. Pühapäeval tabeli lõppu kuuluvat Breogani võõrustaval Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste koduklubil Baskonial on üheksandana 15 võitu ja 13 kaotust.