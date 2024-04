Tattar liigub Jonesboros kindla võidu suunas

Tattar läbis reedese päeva tulemusega kümme alla par'i, mis andis ringi reitinguks muljetavaldava 1044. Eestlanna jätkas kindlalt ka laupäeval, läbides ringi 58 viskega (kaheksa alla par'i), kirjutab Delfi Sport.

18 korvi peale viskas Tattar üheksa birdie't, mängis kaheksal korral par'i ja korjas ühe bogey. Ringi reitinguks märgiti 1007.

Enne pühapäevast finaalringi edestab Tattar (-18) teist kohta hoidvat ameeriklannat Holyn Handleyt kuue viskega. Kolmandal positsioonil paikneb soomlanna Eveliina Salonen.

