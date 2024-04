Eesti rannajalgpallikoondis jäi maavõistlusmängudes Šveitsi vastu võiduta

Reedel maailma edetabelis kümnendal kohal asetseva Šveitsi 9:1 paremust tunnistama pidanud Eesti jäi viie minutiga 0:2 kaotusseisu, kuid Henry Remmelgase tabamus tõi nad värava kaugusele.

Šveitslased vastasid sellele aga seitsme vastuseta väravaga ning võitsid korduskohtumise kindlalt 9:1. Nii Glenn Hodel kui Jerome Knöpfli said hakkama kübaratrikiga, jala said valgeks veel Eliott Mounoud, Tobias Steinemann ja Leiven Keller.

"Neil on väga oskuslikud mängijad, kes väikesed eksimused ära kasutavad ja kes on võimelised isegi keskjoonelt käärlöögiga palli väravasse lööma. Kaitsefaasis oli meil raskusi nende mängu mõjutamisega ja me ei tulnud toime sellega, kuidas Šveits väravavahi abil palli hoidis," vahendas jalgpall.ee kapten Kristian Marmori sõnu.

Marmor lisas, et maavõistlusmängud Šveitsi vastu näitasid ära, mis koondist sel aastal ees ootab ning mida meeskonnana parandada. "Peame tegema põhjaliku mänguanalüüsi, samuti tuleb igaühel vaadata enda sisse ning teha enesekriitiline analüüs, kust me saaksime veel juurde panna. Šveits on kindlasti maailma tipptase, kellega ongi kiiruste vahe suur, aga täna jääb meil päris palju ka enesekindluse taha, milles saab kindlasti juurde panna," rääkis kapten.

Maavõistlusmängud olid koondisele ettevalmistuseks mai lõpus Itaalias algavaks Euroliiga esimeseks etapiks.