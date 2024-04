Tiitlikaitsja Golden Knights kindlustas koha Stanley karikasarjas

Vegas läks kodupubliku ees juhtima juba kolmandal minutil, kui Nicolas Roy väravani jõudis. Pavel Dorofejev ning Jack Eichel viskasid järgmise viie ja poole minuti jooksul veel värava ning avaperioodi järel oli tablool Golden Knightsi 3:0 eduseis.

Teisel perioodil skoorisid mõlemad klubid ühe värava, kui Marat Husnutdinov Wildi avavärava realiseeris ning Jonathan Marchessault Vegase taas kolmega juhtima viis.

Otsustaval kolmandikul viskas Vegas jälle kolm väravat, kui äsja meeskonnag liitunud Tomas Hertl, William Karlsson ja Keegan Kolesar tabamuse kirja said. Ryan Hartman skooris küll Wildi teise, aga Golden Knights teenis kindla 7:2 (3:0, 1:1, 3:1) võidu ja kuna St. Lous Blues kaotas kodus Carolina Hurricanesile 2:5, tagas tiitlikaitsja ühtlasi koha tänavuses Stanley karikasarjas.

Hooaja esimesest 12 mängust 11 võitu kogunud Golden Knights mängis pärast suurepärast algust ebastabiilselt ning kaotas märtsis kaheksast mängust seitse. Hooaja lõpu poole on nad aga taas hoo sisse saanud ning kindlustas viimase läänekonverentsi meeskonnana play-off koha.

Idakonverentsis on koha karikasarjas kindlustanud kuus klubi, kuid heitlus viimasele kahele kohale tuleb pingeline. Seitsmendal tabelireal on 89 punkti kogunud New York Islanders, kaheksandal kohal oleval Pittsburgh Penguinsil on 86 silma, aga Detroit Red Wings, Washington Capitals ja Philadelphia Flyers on kõigest punkti kaugusel.

NHL-i põhihooaeg lõpeb 19. aprillil.

Teised tulemused:

Chicago Blackhawks - Nashville Predators 1:5

Edmonton Oilers - Arizona Coyotes 2:3 (la.)

Anaheim Ducks - Calgary Flames 3:6