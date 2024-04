200 meetri hooaja tippmark nihkus tunni jooksul kaks korda

Kõigepealt alistas Letsile Tebogo märtsis püstitatud tippmargi Alabama ülikooli esindav Tarsis Orgot, kes lõpetas ülikoolisportlaste kategoorias 1,9 m/s taganttuulega ajaga 19,90, püstitades sellega ka Uganda rahvusrekordi.

Hooaja tippmark nihkus aga juba vähem kui tunni pärast, kui rajale läks ameeriklane Courtney Lindsey, kes jooksis 1,6 m/s taganttuulega välja aja 19,88, millega ronis ise hooajatabeli tippu.

Watch Courtney Lindsey fly to a World Lead (WL) of 19.88s (1.6) to win the men's 200m at the Tom Jones Invitational!



Joe Fahnbulleh was 2nd in 20.06s.pic.twitter.com/klqcqnzD6L