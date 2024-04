Pajur lõpetas Prantsusmaa velotuuri kolmanda etapi neljandas kümnes

Prantsusmaal jätkunud 63. korda peetaval Tour du Loir et Cher velotuuri kolmandal etapil (Freteval – Vendome; 199 km) teenis Romet Pajur (Team Lotto Kern-Haus PSD Bank) 32. koha.

Jooksikute grupist teenis võidu hollandlane Jelte Krijnsen (Parkhotel Valkenburg; 4:16.30), edestades rootslast Jakob Söderqvisti (Rootsi koondis) ja norralast Storm Ingebrigtseni (Team Coop – Repsol). Peagrupp kaotas võitjale 26 sekundit ja finišeeriti kohale 18, vahendab ejl.ee.

"Minu töö oli finišit oodata ja seda ma ka tegin. Säästsin ennast nii palju kui võimalik. Teiste tiimikaaslaste ülesanne oli jooksikute gruppi saada, kuid kahjuks kellelgi see ei õnnestunud," ütles Pajur võistluse järel.

"Jooksikud lasti minema ja tiimid hakkasid seejärel sõitu kontrollima, kuid vahe ei läinud väiksemaks. Väga kahju, et jälle nii läks, aga mis teha. Selline see rattasport on. Tunne oli hea ja olen jätkuvalt positiivne järgnevate päevade suhtes," lisas rattur.

Voltas – Tartu 2024 by CCN ratturitest sai Lauri Tamm 39., Aaron Aus 41., Kristian Klevgard 48., Alekss Krasts 53., Žygimantas Matuzevicius 119. ja Siim Kiskonen 123. koha.

Üldarvestuses kerkis esikohale rootslane Edvin Lovidius (Rootsi koondis), kellele Stijn Daemen (VolkerWessels Cycling Team) kaotab ühe ja Söderqvist kahe sekundiga. Aus (+0.42) on 35., Pajur (+0.42) 37., Krasts (+0.42) 42., Klevgard (+1.02) 89., Tamm (+3.25) 109., Matuzevicius (+3.51) 111. ja Kiskonen (+5.43) 114.

Laupäeval sõidetakse velotuuril 121 kilomeetrit.