Tattar asus suurepärase avapäeva järel Jonesboros juhtima

2022. aastal Jonesboros võidutsenud eestlanna alustas tänavust suurepäraselt ja oli kümnendaks rajaks lõpetanud viie birdie ehk ühe viskega alla par'i ja vaid ühe bogey'ga ehk ühe viskega üle par'i. Esimese võistluspäeva teine pool läks aga veelgi paremini, kui Tattar kuuel järjestikusel rajal birdie tegi.

18 rajal kokku 12 birdie'it ja kaks bogey't kogunud Tattar lõpetas päeva 56 viskega ja jäi kokkuvõttes kümnega alla par'i.

Here are some of the shots that helped Kristin Tattar open up a six-stroke lead during Round 1 of the 2024 Jonesboro Open! pic.twitter.com/3DJS2JxPLW