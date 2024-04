Eesti jäähoki Kuulsuste Hall sai uue liikme

Särk asutas HK Kajaka 1980. aastal ning on tänaseni klubi juhataja ja peatreener. Klubi eesmärgiks on läbi aegade olnud noortespordi edendamine ja Särki käe all on üles kasvanud kokku kuus põlvkonda jäähokimehi, vahendab Eesti Hoki.

Särki tuntuimad õpilased on Oleg Trubatšov, Vadim Vogulkin, Vadim Volin, Igor Selivanov, Otar Sakhokia ja Kristi Šaškina.

Särkist sai 14. Kuulsuste halli liige. Varasemalt on tunnustuse pälvinud Märt Räli, Aleksei Smirnin, Aleksandr Šljapnikov, Arkadi Barinov, Tõnu Eapost, Jaan Ahi, Rein Miller, Karl Liiv, Hillar Maldre, Raoul Saue, Endel Saarva, Julius Rudsepp ning Raiss Davletkildejev.