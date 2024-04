Norra kohus mõistis endise laskesuusajuhi enam kui kolmeks aastaks vangi

Kaks aastat tagasi avalikustas IBU sõltumatu uurimiskomisjon ERC raporti, milles süüdistas alaliitu 25 aastat juhtinud Bessebergi Venemaa huvide kaitsmises ja riigi spordijuhtidelt pistise võtmises. Mullu aprillis esitati endisele juhile ametlik korruptsioonisüüdistus.

Uurimine leidis, et Besseberg koos IBU toonase peasekretäri Nicole Reschiga rikkus seadusi perioodil 2009-2018. Veebruaris oli prokuratuur teatanud, et soovib endisele spordijuhile kolme aasta ja seitsme kuu pikkust vanglakaristust ning miljoni Norra krooni ehk umbes 86 000 euro suurust rahatrahvi.

Buskerudi ringkonnakohus mõistis 78-aastase Bessebergi süüdi kahes juhtumis kolmest, kus teda süüdistati keelatud kingitustena hinnaliste kellade saamises. Samuti Venemaa spordiliidrite organiseeritud prostituutidega kohtumises ning mitmetes eksklusiivsetel jahiretkedel osalemises Venemaal, Tšehhis ja Austrias.

"Kaebealune rikkus soodustusi vastu võttes usaldust, mis kaasnes tema positsiooniga IBU-s," seisab kohtuotsuses.

Samuti jäi Besseberg süüdi sõiduauto BMW-ga seonduvas, mida ta aastaid tasuta kasutas, samal ajal, kui arved tasus sporditurundusfirma Infront. "Kaebealune sai Norras isikliku auto, millest keegi ei teadnud ja ta ei maksnud selle eest midagi," seisis otsuses.

"Samuti ei näe kohus, et IBU oleks sellega seonduvalt kulusid kokku hoidnud. See on kokkulepe, mis on sõlmitud, kuna Infront tahab presidendile kasu tuua väljaspool tavalist sõidukitega seotud korraldust."

Besseberg on kogu protsessi jooksul teatanud, et pole süüdi, kuid kohus ei jäänud teda uskuma. "Arvestades viidatud dokumentidele ja tunnistajate ütlustele, ei ole kohtul kahtlust, et ta on nii sõna kui ka teoga käitunud Venemaa huvides," seisab otsuses.

Bessebergi esindaja Mikkel Toft Gimse sõnas väljaandele VG, et nad on otsuse üle äärmiselt pettunud ja üllatunud. "Me istume maha ja loeme selle läbi," lausus ta. "Me ei nõustus selle tulemuse ja põhjendusega üldse."

"Me oleme üllatunud, et teda üldse ei usutud ja kohus otsustas keskenduda üksnes sellele, mis tema kasuks ei räägi, aga ei pööranud tähelepanu sellele, mis räägib. Näiteks sellele, et mitte vaid tema üks ei teinud viidatud otsuseid, paljud teised hääletasid samamoodi."

Besseberg otsustas kohtu otsuse edasi kaevata.