Võitu vajanud New York alistas Bostoni, Utah' kurb seeria katkes

Boston Celtics teenis korvpalliliigas NBA alles hooaja neljanda kodukaotuse 35 võidu kõrval, kui jäädi alla New York Knicksile 109:118 (29:32, 19:37, 23:31, 38:18).

Suurt hullu sellest Bostonile pole, sest meeskond on juba põhiturniiri võidu kindlustanud. New York vastupidiselt on aga väga motiveeritud, sest jätkuvalt võideldakse idakonverentsi teise asetuse eest.

Mängujuht Jalen Brunson kogus meeskonna kasuks 39 punkti, Josh Hart aitas 16 punkti kõrval 16 lauapalliga. Keskmängija Isaiah Hartenstein viskas 11 punkti ja võttis 13 lauapalli. Bostoni parim oli 18 punkti ja seitsme tulemusliku sööduga Jayson Tatum.

Utah Jazz lõpetas 13-mängulise kaotusteseeria, alistades kodus Houston Rocketsi 124:121 (28:38, 36:29, 34:29, 26:25). Luka Samanic tõi võitjatele 22 punkti, kaotajatele ei olnud abi ka Fred VanVleeti 42 punktist ja seitsmest resultatiivsest söödust.

Tulemused: Detroit - Chicago 105:127, Boston - New York 109:118, Utah - Houston 124:121, Portland - Golden State 92:100, Sacramento - New Orleans 123:135.