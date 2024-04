Heas hoos Gnabry vigastas reielihast

Müncheni Bayerni mängija Serge Gnabry osalemine Euroopa jalgpalli Meistrite liiga veerandfinaali korduskohtumises Arsenaliga on kahtluse all.

28-aastane Saksamaa koondislane venitas klubi teatel vasaku reie tagalihast ja peab teadmata ajaks kõrvale jääma.

Gnabryt on sel hooajal seganud mitmed vigastused. Talle on teinud häda puus, käeluumurd ja üks lihaserebend. Märtsis naasis ääreründaja koosseisu ja on olnud seejärel heas hoos: viimasest viiest mängust on kirjas neli väravat ja üks resultatiivne sööt.

Bayern mängis veerandfinaali avamängus Arsenaliga võõrsil 2:2 viiki. Üks tabamus kirjutati ka Gnabry nimele. Korduskohtumine peetakse kolmapäeval, 17. aprillil Allianz Arenal.