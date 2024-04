Rahahädas Kreeka suurklubi mängijad keelduvad treenimast

Kreeka korvpalliklubi Ateena AEK on mängijatele võlgu mitme kuu palga ja seetõttu meeskond protestib ega ole nõus treeningutel osalema.

Neljapäeval kohtusid mängijad klubi omaniku Makis Angelopoulosega ja kuigi AEK on lubanud reedeks, 12. aprilliks palgad vähemalt osaliselt välja maksta, ei nõustu pallurid protesti lõpetama.

Üks mängijatest, ameeriklasest tsenter Justin Tillman on juba Kreekast lahkunud ja viibib hetkel kodumaal USA-s ega plaani klubi juurde naasta. Tänavuses Meistrite liigas oli ta keskmiselt 13,3 punkti ja 7,1 lauapalliga mängus üks klubi võtmetegijaid.

Ateena AEK on sarnaste probleemide käes maadelnud ka varem, mistõttu ei tule võlad mängijatele üllatusena. Näiteks üks võistkonna liikmetest, Mindaugas Kuzminskas rääkis juba hooaja eel avalikult, et ei eelda kogu hooaja eest tasu õigeaegset laekumist ja leidis, et ilmselt tuleb osa palgast rahvusvahelise korvpalliliidu (FIBA) protsesside järel.

FIBA arbritraažikohus (BAT) on nii eelmisel kui ka juba sel hooajal AEK-d korduvalt karistanud.

Kui Meistrite liigas langes klubi vahegrupi järel konkurentsist, siis Kreeka liigas peaks mindama pühapäeval, 14. aprillil vastamisi Lavrioga.

1924. aastal loodud Ateena AEK on tulnud kaheksa korda Kreeka meistriks ja võitnud viis korda karika. 1998. aastal Euroliigas finaali jõudnud klubi võitis 2018. aastal FIBA Meistrite liiga.