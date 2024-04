Inglismaa jalgpalli kõrgliiga hakkab kasutama tehnoloogilist uuendust

Seni on Inglismaa kõrgliigas kontrollinud suluseise vaid videokohtunikud manuaalselt, aga süsteemi on kritiseeritud, sest protsess kestab kauem ja samal ajal on fännid staadionil teadmatuses.

Uue otsuse võtsid klubid vastu neljapäevasel koosolekul. "Uut süsteemi kasutatakse esimest korda kõrgliigas järgmisel hooajal ja eeldatavasti on tehnoloogia valmis kasutuselevõtuks pärast üht sügisest koondisepausi," seisis liiga avalduses.

Poolautomaatne suluseisutehnoloogia hõlmab mitmeid kaameraid, mis jälgivad palli ja iga mängijat. Tehnoloogia üksi ei suuda kindlaks teha, kas mõni mängija on suluseisus või mitte ja vastava otsuse peab siiski kinnitama videokohtunik. Sellest tuleneb ka termin "poolautomaatne".

Tehnoloogiat on juba mitu aastat kasutatud erinevatel suurtel võistlustel, näiteks 2022. aasta MM-finaalturniiril ja Euroopa klubide Meistrite liigas.