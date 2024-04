Rooba enne finaalturniiri: mina isiklikult mingit survet ei tunne

Servitil on kasutada koduväljakueelis, kuna finaalturniir toimub just Põlvas. Esimeses poolfinaalis minnakse laupäeval vastamisi Leedu klubiga HC Dragunas. Omavahel on sel hooajal kaks korda mängitud ja mõlemal kon kirjas üks võit.

Tiitlikaitsja staatusest hoolimata sõnas Serviti mängija Jürgen Rooba, et pinget ta ei tunne. "Meil on hea meeskond ja oleme näidanud stabiilsust hooaja teises pooles. Seega peaks meeskonna vaim ja häälestatus olema väga hea," lausus ta.

"Mina isiklikult mingit survet ei tunne. Eeldan, et kõik peavad meid niikuinii favoriitideks ja et uhket karikat saaks tõsta, pead lõpuks kõiki võitma."

Teises poolfinaalis mängib Eesti klubidest Viljandi HC, kel on käsil pingeline Eesti meistrivõistluste poolfinaalseeria Mistraga. 2022. aastal võitis meeskond Balti liiga ära, aga mullu tuli finaalis Serviti paremust tunnistada.

Poolfinaalis ootab neid teist aastat järjest Läti klubi Dobele Tenax, kellega on tänavusel hooajal peetud tasavägised vastasseisud: esimese mängu võitis Viljandi vaid ühe väravaga ja teine lõppes viigiga.

"Eks me ole võtnud päev korraga," sõnas Viljandi väravakütt Hendrik Koks. "Eriti oleme tegelenud oma mängu parandamisega. Meeskond on kindlasti turniiriks häälestatud ning lähme endast maksimumi andma."

"Eilne mäng [Mistra vastu, mis läks lisaajale ja lõppes Viljandi võiduga – toim] andis meile kõvasti head emotsiooni, mida meil ka vaja oli. Selline mäng oli raske, kuid sellise emotsiooni pealt on hea minna Balti liigat mängima."