Viimsi ja Stefan Vaaks lõid käed ka järgmiseks hooajaks

18-aastane ja 197 cm pikkune tagamängija teenis käimasoleval hooajal Eesti-Läti liiga keskmiselt pea 27 ja pool minutit mänguaega, mille jooksul viskas keskmiselt 15,6 punkti, võttis 2,5 lauapalli ja andis 1,8 resultatiivset söötu mängus.

Noorim sel hooajal 400 punkti jõudnud mängija näeb Viimsis peatreener Valdo Lipsu käe all häid individuaalseid arenguvõimalusi ja ka meeskondlikke ambitsioone. "Mul on hea meel, et saan ka järgmine aasta jätkata Viimsi ridades," sõnas ta.

"Nagu olen ka varem maininud, on Viimsis väga head treeningtingimused ning olen veendunud, et see on ideaalne koht arenemiseks. Usaldan sada protsenti Valdot ning Viimsi organisatsiooni ja olen kindel, et järgmine aasta oleme play-off konkurentsis Eesti-Läti liigas ja püüame kõrget kohta ka kohalikus Eesti liigas."

Peatreener Lipsu sõnul on Vaaks näidanud end sel hooajal ambitsioonika ja võidujanulise mängijana, kes on valmis oma isiklike ja võistkondlike eesmärkide nimel töötama ja pingutama.

"Seetõttu on mul treenerina hea meel, et Stefan jätkab meiega ka järgmisel hooajal," lausus peatreener. "Kuna meie eesmärgiks on järgmisel hooajal teha ka meeskondliku tulemuse osas samm edasi, võideldes Eesti-Läti liigas kohamängudele jõudmise eest, siis juba eelpool nimetatud omaduste poolest sobib Stefan ideaalelt meie jätkuvalt noorde, aga ambitsioonikasse koosseisu."

Viimsi tegevjuhi Tanel Einaste sõnul jõuti Vaaksiga kergelt kokkuleppele. "Loomulikult on meil hea meel, et Stefan jätkab Viimsis ka uuel hooajal ja seejuures saame selle uudise nii vara välja öelda," rõõmustas ta.

"See on oluline sõnum nii mängijatele, treeneritele, organisatsioonile ja kindlasti oluline meie toetajatele ja fännidele. Selle toel on ka järgmistel mängijatel ja senistel ja uutel toetajatel kindlam oma otsuseid teha."

"Nagu Stefan ja Valdo ütlesid, siis uuel hooajal on Viimsi eesmärk jõuda kohamängudele, säilitades seejuures meeskonna rõhuasetuse – noortel ja Eesti mängijatel põhinev koosseis," jätkas Einaste. "Me olime ja soovime jääda liiga noorimaks meeskonnaks."