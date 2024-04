NFL hõivab uue territooriumi

NFL-i uue hooaja avavoorus kohtuvad 6. septembril Sao Paulos Corinthiansi staadionil Philadelphia Eagles ja Green Bay Packers.

Lisaks sellele, et Brasiilias peetav kohtumine on esimene NFL-i mäng Lõuna-Ameerikas, on tegemist ka esimese reedel peetava avavooru mänguga NFL-is pärast aastat 1970.

Mõlemad klubid on viimastel aegadel väljaspool Ameerika Ühendriikide juba mänginud. Philadelphia kohtus 2018. aastal Londonis Wembley staadionil Jacksonville Jaguarsiga ja Green Bay mängis 2022. aastal Tottenham Hotspuri staadionil New York Giantsiga.

NFL on võtnud suuna rahvusvahelistumisele. Detsembris langetati otsus, millega alates 2025. aastast suurendatakse väljaspool USA-d peetavate mängude hulka hooajas neljalt kaheksale. Uue mängupaigana lisandub Madrid.